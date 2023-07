एमपी के सीधी पेशाब कांड के बाद सोनभद्र में दल‍ित युवक के कान में पेशाब करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था क‍ि हरदोई में पालिकाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी से जमीन पर नाक रगड़वाने का वीड‍ियो वायरल हो रहा है। पालिकाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी से पैरों पर सिर रखकर माफी मंगवाई तो सफाई कर्मचारी बोला मां समान पालिकाध्यक्ष से आशीर्वाद लेने गया था।

Hardoi News: हरदोई पालिकाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी से जमीन पर रगड़वाई नाक

हरदोई, जेएनएन। पिहानी नगर पालिका की अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी सेे पैरों पर सर रखकर माफी मंगवाई, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। हालांकि सफाई कर्मचारी का कहना है कि पालिकाध्यक्ष मां समान हैं और वह आशीर्वाद लेने गया था। वहीं पालिकाध्यक्ष ने इसे राजनीतिक राजिश बताया है। फिलहाल वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है जोकि चर्चा का विषय बना है। पिहानी के मुहल्ला मीर सराय में रहने वाले सफाई कर्मचारी (अनुसूचित जाति) के राजाराम के नगर पालिका अध्यक्ष शाहीन बेगम के पैर के आगे हाथ जोड़कर सर रखकर माफी मांगी। प्रसारित वीडियो के अनुसाार राजाराम, पालिकाध्यक्ष के पैरों के पास हाथ जोड़कर सिर रखकर कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई माफ़ कर दो इस दौरान पीछे से एक व्यक्ति तेज़ आवाज में बोलने को कहता है जिसके बाद उसने कहा कि एक बार माफ कर देऊ दोबारा गलती नहीं होगी, जिसके बाद अध्यक्ष वीडियो में युवक से उठने के लिए कहती हैं। 15 वीडियो को सफाई कर्मी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया, जिसके बाद अध्यक्ष के पैरो में गिरकर माफी मांगने वाले राजाराम ने वीडियो को चालबाजी बताते हुए अध्यक्ष को मां सामान बताया और उनके पैर छूने की बात की। वहीं महिला अध्यक्ष ने वीडियो को अपने राजनैतिक विरोधियों की साजिस बताया। फिलहाल इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद युवक ने वीडियो में झूठे तथ्यों को बताकर प्रसारित करने की लिखित तहरीर पुलिस में दी है।

