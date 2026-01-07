हापुड़ के बहादुरगढ़ में दिल दहलाने वाली वारदात, जंगल में महिला का नग्न शव मिला; हत्यारों ने चेहरा भी जलाया
हापुड़ के बहादुरगढ़ स्थित लहडरा गांव के जंगल में एक 30 वर्षीय महिला का नग्न शव मिला है। शव की स्थिति और पहचान छिपाने के लिए चेहरा जलाने से दुष्कर्म के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जागरण बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के लहडरा गांव में बुधवार की सुबह करीब 30 वर्षीय महिला का नग्न अवस्था में शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के लहडरा गांव के जंगल में कुछ किसान गन्ने की छलाई करने के लिए पहुंचे तो वहां एक महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला का शव देख वहां अफरा तफरी मच गई। हत्या आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए महिला के चेहरे को जला दिया है।
इस घटना को देख लोगों में हड़कंप मच गया तथा चंद मिनट में ही भारी भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
वहीं लोगों में चर्चा है कि संभवत है महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर हत्या की गई है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है।
