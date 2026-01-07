हापुड़ के बहादुरगढ़ में दिल दहलाने वाली वारदात, जंगल में महिला का नग्न शव मिला; हत्यारों ने चेहरा भी जलाया

जागरण संवाददाता, जागरण बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के लहडरा गांव में बुधवार की सुबह करीब 30 वर्षीय महिला का नग्न अवस्था में शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के लहडरा गांव के जंगल में कुछ किसान गन्ने की छलाई करने के लिए पहुंचे तो वहां एक महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला का शव देख वहां अफरा तफरी मच गई। हत्या आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए महिला के चेहरे को जला दिया है।

इस घटना को देख लोगों में हड़कंप मच गया तथा चंद मिनट में ही भारी भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।