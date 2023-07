Hapur News: घर में घुसकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर बाल पकड़कर महिला को बेरहमी से पीटा

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना देहात क्षेत्र के एक गांव की महिला ने बताया कि 22 जुलाई को अपने घर पर मौजूद थी। इस दौरान अज्ञात स्थान पर रहने वाला अमरजीत बनवारी अपने दो अज्ञात साथियों को साथ लेकर उसके घर में घुस आए। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए अभद्रता कर दी। इसके बाद आरोपितों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया।

Hapur News: घर में घुसकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास

