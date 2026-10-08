गढ़मुक्तेश्वर बस अड्डे पर दो दिवसीय स्वास्थ्य कैंप, 450 रोडवेज कर्मियों का परीक्षण

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डे में दो दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया।

इसमें चालक परिचालक समेत कर्मचारियों की सेहत का परीक्षण कर मौसम में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और उनसे बचाव की सलाह दी गई।

गढ़ चौपला स्थित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डे में बृहस्पतिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्वाधान में दो दिवसीय स्वास्थ्य कैंप का समापन किया गया। जिसमें निगम के चालक और परिचालकों समेत 450 से ज्यादा कर्मचारियों की सेहत का परीक्षण करते हुए जरूरी सुझाव भी दिए गए।