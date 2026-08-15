रक्षाबंधन पर रोडवेज कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी से अलग मिलेंगे ₹1200; योजना 26 से 31 अगस्त तक लागू
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर चालकों, परिचालकों और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 26 से 31 अगस्त तक लागू इस योजना में 1800 किमी बस चलाने पर ₹1200 और तकनीकी कर्मचारियों को ₹500 मिलेंगे।
HighLights
रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज ने प्रोत्साहन योजना की घोषणा की।
चालकों-परिचालकों को 1800 किमी पर 1200 रुपये मिलेंगे।
तकनीकी कर्मचारियों को छह दिन की उपस्थिति पर 500 रुपये।
अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने चालक, परिचालकों और वर्कशाप कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।
26 से 31अगस्त तक प्रतिदिन 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले चालकों और परिचालकों को 1200 रुपये मिलेंगे। तकनीकी कार्यशाला कर्मचारियों को 500 रुपये मिलेंगे। यह योजना यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए है।
एआरएम हेमंत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चालकों, परिचालकों एवं कार्यशाला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है।
छह दिनों की अवधि के लिए लागू
यह योजना 26 से 31 अगस्त तक कुल छह दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसका उद्देश्य त्योहार के समय परिवहन सेवाओं को सुचारु बनाए रखना और कर्मचारियों को बेहतर सेवा के लिए प्रोत्साहित करना है।
हेमंत मिश्रा ने बताया परिवहन निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में जो चालक व परिचालक (संविदा कर्मियों सहित) प्रतिदिन उपस्थित रहकर बस संचालन करते हैं और कुल 1800 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उन्हें 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी
इसके अलावा जो संविदा चालक व परिचालक 1800 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं, उन्हें अतिरिक्त किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर 55 पैसे की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि का भुगतान संबंधित डिपो स्तर पर स्थानीय रूप से किया जाएगा। तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है।
एकमुश्त दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
उन्होंने बताया कि डिपो और कार्यशालाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी जो इन छह दिनों की अवधि में प्रत्येक दिन उपस्थित रहते हैं, उन्हें 500 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि, योजना की पात्रता कुछ शर्तों पर आधारित होगी। चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि तभी दी जाएगी, जब उनका सेवा लोड फैक्टर 64 प्रतिशत से अधिक होगा।
एआरएम हेमंत मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त अवधि में पूर्व से लागू अन्य प्रोत्साहन योजनाएं भी यथावत प्रभावी रहेंगी। यह कदम त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन बहने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने आती जाती है। इस दौरान उन्हें सवारी की किल्लत से जूझते हुए भारी दिक्कत झेलकर सफर करने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इस बार भाइयों के घर आवागमन के दौरान बहनों को सवारी की किल्लत से जूझते हुए सफर करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम से इससे निपटने के लिए व्यापक योजना तैयार की है।