Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में आग बुझाना हुआ आसान, अग्निशमन विभाग को मिली ये गाड़ी

    By Dhrub Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:25 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले के अग्निशमन विभाग को नई गाड़ी मिलने से आग बुझाने का काम आसान हो गया है। आधुनिक उपकरणों से लैस यह गाड़ी आग पर तेजी से काबू पाने में मददगार होगी, जिससे जान-माल की हानि कम होगी। विभाग के कर्मचारी इस नई सुविधा से उत्साहित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश के एक जिले के अग्निशमन विभाग को नई गाड़ी मिलने से आग बुझाने का काम आसान हो गया है। 

    अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। खादर क्षेत्र मेला स्थल पर आग से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने पहली बार क्यूआरवी तैनात किए हैं। ये छोटे वाहन संकरी सड़कों पर तुरंत पहुंचकर आग बुझाएंगे, जिससे बड़े हादसों को रोका जा सकेगा। खादर क्षेत्र में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए अग्निशमन विभाग को पहली बार दो ऐसे वाहन मिले हैं, जो लंबे समय तक आग बुझाने में मदद करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अग्निशमन विभाग मुख्यालय ने दो नए वाहन उपलब्ध कराए हैं, जो संकरी सड़कों पर आग बुझाने में मददगार साबित होंगे। इन वाहनों को फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल कहा जाता है। ये वाहन बेहद कम समय में संकरी सड़कों पर भी पहुंच सकते हैं और लंबे समय तक आग बुझाने में भी सक्षम हैं।

    अग्निशमन विभाग के अधिकारी रोहतास सिंह ने बताया कि विभाग ने कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए संकरी सड़कों पर आग को तुरंत बुझाने के लिए क्विक रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध कराए हैं। इन वाहनों से दमकल कर्मी महज 700 लीटर पानी का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी आग पर भी आसानी से काबू पा सकेंगे। इस वाहन में फोम फायर एक्सटिंग्विशिंग तकनीक भी है। अगर गैस से आग लग जाए, तो उसे आसानी से बुझाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मेले के लिए पहली बार त्वरित प्रतिक्रिया वाहन उपलब्ध कराया गया है।

    आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस वाहन में एक पंप और 700 लीटर की पानी की टंकी लगी है। इस टंकी से आग बुझाने के लिए लगे पाइप के ज़रिए तेज़ रफ़्तार से पानी छोड़ा जाता है। इससे आग पर जल्दी और आसानी से काबू पाया जा सकता है। रोहतास सिंह ने बताया कि इस वाहन का इस्तेमाल मेले के संकरी सड़कों और पानी की कमी वाले इलाकों में आग बुझाने के लिए किया जाएगा।

    यह वाहन कम पानी से भी आग बुझा सकेगा। इस अग्नि त्वरित प्रतिक्रिया वाहन में गैस की आग बुझाने के लिए फोम तकनीक भी है। इस तकनीक से गैस सिलेंडर और गैस टैंक में लगी आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। पिछले अग्निशमन वाहनों में यह तकनीक नहीं थी, जिससे पानी की ज़्यादा खपत होती थी। अब कम पानी से भी आग बुझाई जा सकती है। यह क्यूआरवी दमकल गाड़ी जान-माल के नुकसान को काफ़ी हद तक रोक पाएगी।

    मेले के दौरान अक्सर आग लगने की घटनाएँ होती रहती हैं। अक्सर, संकरी सड़कों पर अग्निशमन विभाग को आग बुझाने में मुश्किल होती है। अब, मेले के लिए विभाग को एक विशेष वाहन मिल गया है। विशेष फायर बुलेट से लैस यह फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल 30 से 40 मिनट तक आग बुझाने में सक्षम है।

    इसके अतिरिक्त, विभाग ने मेले में 20 अग्निशमन केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें 15 बड़े और 8 छोटे वाहन शामिल हैं। इसके अलावा, 20 बाइक और 50 पंप भी हैं। मेले में विभाग के पास छोटे-बड़े कुल 42 वाहन हैं।