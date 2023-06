Hapur: ढाई साल की बच्ची से मामा ने दुष्कर्म का किया प्रयास, दो जूता मारकर पंचायत ने कर दिया माफ; केस दर्ज

हापुड़ के एक गांव में एक ढ़ाई वर्ष की बच्ची के साथ रिश्ते के मामा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले में समाज के लोगों ने पंचायत में आरोपित को दो जूते मारकर कर माफ कर दिया। जब पुलिस को घटना का पता चला तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजकर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

ढाई साल की बच्ची से मामा ने दुष्कर्म का किया प्रयास

हापुड़, जागरण संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक ढ़ाई वर्ष की बच्ची के साथ रिश्ते के मामा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले में समाज के लोगों ने पंचायत में आरोपित को दो जूते मारकर कर माफ कर दिया। मामले की जानकारी पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक युवक ने बच्ची के साथ आरोपित को देखा आरोपित अभी फरार है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तीन दिन पूर्व एक व्यक्ति की ढ़ाई साल की पुत्री से रिश्ते के मामा छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास कि। आरोपित को बच्ची के साथ एक युवक ने देख लिया। इसकी जानकारी उसने बच्ची के स्वजन को दी। पंचायत ने दो जूता मारकर किया माफ जानकारी मिलने पर देर शाम को समाज के लोगों की पंचायत की गई। पंचायत में आरोपित को दो जूतों को मारने की सजा दी गई। जिसके बाद आरोपित को जूतों से पिटाई कर मामले में इतिश्री कर दी गई। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस को घटना का पता चला। बच्ची के गुप्तांग से छेड़छाड़ का आरोप पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजकर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने बताया स्वजन ने बच्ची के गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा तहरीर दी है। जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari