कार्तिक पूर्णिमा मेले में आए दो परिवार के बच्चे लापता, अज्ञात शख्स के साथ जाता दिखा; जांच में जुटी पुलिस
ब्रजघाट में कार्तिक पूर्णिमा मेले में खिलौने बेचने आए दो परिवार के बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों ने बच्चों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है और परिजन चिंतित हैं।
संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में अपने स्वजन के साथ आए दो बच्चे बृहस्पतिवार की दोपहर से संदिग्ध अवस्था में लापता हो गए हैं। बच्चों के लापता होने के बाद स्वजन किसी अनहोनी की चिंता से परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से बच्चों को बरामद करने की गुहार लगाई हैं।
गढ़मुक्तेश्वर नगर के रहने वाले अप्पा तथा पिंटू अपने परिवार के साथ कार्तिक पूर्णिमा मेले में खिलौने बेचने के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट आए थे। अप्पा के साथ उसका उसका सात वर्षीय बेटा चिराग तथा पिंटू का आठ वर्षीय बेटा तुषार भी साथ में आए थे। चिराग रिश्ते में मामा तो तुषार भांजा लगता हैं।
बृहस्पतिवार की दोपहर के समय अचानक बच्चे दुकान से लापता हो गए। कुछ देर बाद स्वजन को ध्यान इस तरफ गया तो उन्होंने बच्चों को तलाशना शुरू कर दिया। काफी देर तलाशने के बाद भी जब दोनों बच्चों का पता नहीं चला तो देर शाम उन्होंने पुलिस चौकी पर सूचना दी। बच्चों के लापता होने की खबर मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए।
इसके बाद पुलिस ने तीर्थ नगरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो उसमें दोनों बच्चे किसी अज्ञात व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए जाते दिखाई दिए। स्वजन ने बताया कि घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है, इससे उनका व्यथित हो रहा हैं। चौकी प्रभारी इंद्रकांत यादव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस बच्चों की तलाश में जुट गई हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।