कार्तिक पूर्णिमा मेले में आए दो परिवार के बच्चे लापता, अज्ञात शख्स के साथ जाता दिखा; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में अपने स्वजन के साथ आए दो बच्चे बृहस्पतिवार की दोपहर से संदिग्ध अवस्था में लापता हो गए हैं। बच्चों के लापता होने के बाद स्वजन किसी अनहोनी की चिंता से परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से बच्चों को बरामद करने की गुहार लगाई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गढ़मुक्तेश्वर नगर के रहने वाले अप्पा तथा पिंटू अपने परिवार के साथ कार्तिक पूर्णिमा मेले में खिलौने बेचने के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट आए थे। अप्पा के साथ उसका उसका सात वर्षीय बेटा चिराग तथा पिंटू का आठ वर्षीय बेटा तुषार भी साथ में आए थे। चिराग रिश्ते में मामा तो तुषार भांजा लगता हैं।

बृहस्पतिवार की दोपहर के समय अचानक बच्चे दुकान से लापता हो गए। कुछ देर बाद स्वजन को ध्यान इस तरफ गया तो उन्होंने बच्चों को तलाशना शुरू कर दिया। काफी देर तलाशने के बाद भी जब दोनों बच्चों का पता नहीं चला तो देर शाम उन्होंने पुलिस चौकी पर सूचना दी। बच्चों के लापता होने की खबर मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए।