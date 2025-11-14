हापुड़ में हादसों का कहर, तीन लोगों की मौत से मचा कोहराम; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हापुड़ जिले में तीन अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो कामगारों और एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। पहली घटना में, बाइक डिवाइडर से टकराने से दो कामगारों की मौत हो गई। दूसरी घटना में, एक बाइक ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी घटना में, एक कार ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी, जिससे चार लोग घायल हो गए।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में बृहस्पतिवार को हापुड़ कोतवाली व थाना बाबूगढ़ में हुई तीन अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं ने सनसनी फैला दी। इन दुर्घटनाओं में बाइक सवार दो कामगार व एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई।
वहीं, चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया। फिलहाल किसी भी मामलों में तहरीर नहीं मिली है।
डिवाइडर से टकराई बाइक, दो कामगारों की मौत
जिला हरदोई के थाना पिहानी के गांव गोटा मऊ का 45 वर्षीय अजय प्रताप और 48 वर्षीय लालाराम बृहस्पतिवार दोपहर अपनी बाइक पर सवार होकर नोएडा की ओर जा रहे थे। कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर कट के पास पहुंचने पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत सूचना दी, और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मृतकों के स्वजन को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यदि कोई तहरीर मिलती है, तो रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कुचेसर रोड पर बुजुर्ग पैदल यात्री को बाइक ने कुचला
थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला से बनखंडा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित बिजलीघर के पास दोपहर में एक और दुखद घटना घटी। यहां गांव फतेहपुर के 80 वर्षीय बुजुर्ग रामवीर पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक अनियंत्रित बाइक के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े और गंभीर चोटें लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बाइक सवार फरार हो गया।
स्वजन ने बताया कि रामवीर रोजाना पैदल ही बाजार जाते थे और आज भी उसी मार्ग से होकर जा रहे थे। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक सवार की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
फ्लाईओवर पर कार-एंबुलेंस की टक्कर, चार घायल
बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एनएच-09 पर अलीपुर फ्लाईओवर के पास गढ़मुक्तेश्वर से गाजियाबाद की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक अन्य कार भी चपेट में आ गई। दुर्घटना में एंबुलेंस सवार जिला संभल के थाना कैला देवी के कमालपुर खानूपुरा का आनंद कुमार (ईएमटी) समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर भारी जाम लग गया, जिसे पुलिस ने वाहनों को हटाकर सुचारू किया।
वहीं, घायलों को सीएचसी हापुड़ में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तीन घायलों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि घायलों की पहचान की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।