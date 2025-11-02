ब्रजघाट: टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसा, 10 वर्षीय बच्ची की मौत

राम मोहन शर्मा, ब्रजघाट। तीर्थ नगरी ब्रजघाट के निकट टोल टैक्स के पास शनिवार देर शाम सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, मकान नंबर 197, गली नंबर तीन, मूंगा नगर, थाना दयालपुर, जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली निवासी सिराजुद्दीन के पुत्र जहीरुद्दीन अपनी बेटी आयत के साथ दिल्ली लौट रहे थे। जैसे ही वे ब्रजघाट टोल प्लाजा से आगे निकले, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।