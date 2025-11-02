Language
    ब्रजघाट: टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसा, 10 वर्षीय बच्ची की मौत

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:24 AM (IST)

    ब्रजघाट में टोल टैक्स के पास एक दर्दनाक हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। जहीरुद्दीन अपनी बेटी आयत के साथ दिल्ली लौट रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। आयत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जहीरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    ब्रजघाट में टोल टैक्स के पास एक दर्दनाक हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई।

    राम मोहन शर्मा, ब्रजघाट। तीर्थ नगरी ब्रजघाट के निकट टोल टैक्स के पास शनिवार देर शाम सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार, मकान नंबर 197, गली नंबर तीन, मूंगा नगर, थाना दयालपुर, जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली निवासी सिराजुद्दीन के पुत्र जहीरुद्दीन अपनी बेटी आयत के साथ दिल्ली लौट रहे थे। जैसे ही वे ब्रजघाट टोल प्लाजा से आगे निकले, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

    जहीरुद्दीन की बेटी आयत की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जहीरुद्दीन को तुरंत सीएचसी गढ़मुक्तेश्वर पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया।

    मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।