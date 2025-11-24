Language
    दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भीषण जाम, टोल प्लाजा पर लगी वाहनों की लंबी कतार

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    रविवार को दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर टोल प्लाजा के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई। शुभ मुहूर्त और सप्ताहांत के कारण यातायात का दबाव बढ़ गया था। नौकरीपेशा लोगों के लौटने से वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया।

    संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। सप्ताह का अंतिम दिन एवं विवाह आदि का मुहूर्त होने के कारण रविवार को दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर टोल के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई। चंद कदमों की दूरी तय करने में लोगों को काफी समय लग गया।

    गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र अंर्तगत दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ब्रजघाट के पास टोल प्लाजा बना हुआ है। शुभ मुहूर्त के कारण अब शादियों का समय चल रहा है। इस बीच शनिवार, रविवार का अवकाश हाेने के कारण अपने घर आए नौकरी पेशा लोग सोमवार को ड्यूटी करने के चलते रविवार की शाम के समय वापस एनसीआर की तरफ जा रहे थे।

    वहीं, ऐसे में टोल के पास वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण वाहनों के पहिए थमने शुरू हो गए। इसके कारण यहां वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में वाहनों की कतार बढ़ती चली गई, जिसके कारण चंद मिनट की दूरी तय करने में लोगों को काफी समय लग गया।

    उधर, जाम लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह वाहनों का लाइन में लगाकर जाम को समाप्त करने का प्रयास किया।