दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भीषण जाम, टोल प्लाजा पर लगी वाहनों की लंबी कतार

संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। सप्ताह का अंतिम दिन एवं विवाह आदि का मुहूर्त होने के कारण रविवार को दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर टोल के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई। चंद कदमों की दूरी तय करने में लोगों को काफी समय लग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र अंर्तगत दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ब्रजघाट के पास टोल प्लाजा बना हुआ है। शुभ मुहूर्त के कारण अब शादियों का समय चल रहा है। इस बीच शनिवार, रविवार का अवकाश हाेने के कारण अपने घर आए नौकरी पेशा लोग सोमवार को ड्यूटी करने के चलते रविवार की शाम के समय वापस एनसीआर की तरफ जा रहे थे।