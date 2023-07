कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित एसएसवी पुलिस चौकी के सामने विधवा महिला नरेश कुमारी रहती है। कई वर्षों पहले उनके पति का देहांत हो चुका है। उनका बेटा विशाल बुधवार रात किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। उसकी गैर मौजूदगी में वह दुकान पर अकेली थी। रात करीब 1100 बजे दुकान का ताला लगाकर वह घर में सोने चली गई।

हापुड़ में चोर बेखौफ: पुलिस चौकी के सामने की दुकान में किया हाथ साफ

हापुड़, जागरण संवाददाता। रात भर पुलिस सोती रही और बेखौफ चोरों ने एसएसवी चौकी के सामने एक परचून की दुकान को निशाना बनाकर चोर गल्ला चोरी कर लिया। गल्ले में 10000 रुपए, चांदी की चेन, 10 सिगरेट व पान मसाले के पैकेट और अन्य सामान मौजूद था। वारदात को अंजाम देते वक्त चोर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गए। दुकान स्वामी विधवा महिला ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जान से जुटी है। कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित एसएसवी पुलिस चौकी के सामने विधवा महिला नरेश कुमारी रहती है। कई वर्षों पहले उनके पति का देहांत हो चुका है। उनका बेटा विशाल बुधवार रात किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। उसकी गैर मौजूदगी में वह दुकान पर अकेली थी। रात करीब 11:00 बजे दुकान का ताला लगाकर वह घर में सोने चली गई। बृहस्पतिवार तड़के 1.34 बजे थ्री व्हीलर सवार चोर उसकी दुकान पर पहुंचे। थ्री व्हीलर से उतरकर एक चोर दुकान में दाखिल हुआ। ताला तोड़कर चोर ने दुकान से गल्ला चोरी कर लिया। इसके बाद वह गल्ला लेकर थ्री व्हीलर में आकर बैठ गया और चोर मौके से फरार हो गए। आज आश्चर्यजनक बात है कि रात्रि गश्त का दावा करने वाली पुलिस चौकी पर सोती रही और बेखौफ चोर माल समेट कर फरार हो गए। बृहस्पतिवार तड़के जागने पर महिला को चोरी की जानकारी हुई। जिसके बाद उसने चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नाकामी की लकीर पीटने में जुट गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

