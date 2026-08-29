खतरे की दस्तक... हापुड़ में स्वाइन फ्लू ने पसारे पैर, बुजुर्ग किसान की मौत; 2 महिलाएं भी संक्रमित

संवाद सहयोगी, हापुड़। आस-पास के जिलों में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के खतरे ने अब हापुड़ में भी दस्तक दे दी है। जिले में तीन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें गांव धनौरा के बुजुर्ग किसान नानक शर्मा की नोएडा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

वहीं, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की दो महिलाओं की रिपोर्ट पाजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। दोनों महिलाओं के संपर्क में आए लोगों की निगरानी की जा रही है। वहीं, किसान के परिवार के सदस्यों को ओसेलटैमिविर एंटी वायरल दवा देने के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर पहुंचकर जांच की।

नानक शर्मा को करीब छह दिन से बुखार था। हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उन्हें मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें नोएडा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। नानक पहले से ही टीबी और शुगर से पीड़ित थे, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने की आशंका थी। टीबी और शुगर से भी पीड़ित थे नानक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. किशोर कुमार आहुजा ने बताया कि नानक शर्मा को करीब दो वर्ष पहले टीबी हुई थी। उन्हें शुगर की बीमारी भी थी। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। उनकी मौत के बाद परिवार के सदस्यों की निगरानी की जा रही है। सभी को एंटी वायरल दवा ओसेलटैमिविर दी गई है।

दो महिलाओं की रिपोर्ट पाजिटिव हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में दो महिलाओं की स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट पाजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मरीजों की स्थिति पर निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि संक्रमण की कड़ी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। विभागीय टीम ने संबंधित क्षेत्र में परिवार के सदस्यों समेत करीब 50 घरों के लोगों की जांच की है।

लक्षण दिखें तो न करें लापरवाही सीएमओ ने बताया कि स्वाइन फ्लू में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में परेशानी, लगातार तेज बुखार या हालत बिगड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।