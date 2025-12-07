Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़: स्कूल से लौट रहे छात्र को नशेड़ी ने खीचा खेत में... ग्रामीणों में दहशत का माहौल

    By Rahul Gahlot Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    धौलाना में स्कूल से लौट रहे एक 10 वर्षीय छात्र को एक नशेड़ी युवक ने गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की। छात्र ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी का हाथ काटा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    धौलाना में स्कूल से लौट रहे एक 10 वर्षीय छात्र को एक नशेड़ी युवक ने गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, धौलाना। धौलाना कस्बे में शनिवार को स्कूल से घर लौट रहे एक स्टूडेंट को किडनैप करके गन्ने के खेत में खींच लिया गया। स्टूडेंट किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर भाग निकला। आरोपी युवक नशे की लत के कारण मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 साल का 5वीं क्लास का स्टूडेंट स्कूल से घर लौट रहा था। जैसे ही स्टूडेंट राणा शिक्षा शिविर इंटर कॉलेज के पास प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, पीछे से एक युवक आया और उसका बैग छीनकर पास के गन्ने के खेत में भाग गया। इसके बाद स्टूडेंट ने अपना बैग वापस लेने के लिए आरोपी का पीछा किया। इसके बाद आरोपी युवक ने उसे जबरन गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की।

    इस दौरान पीड़ित ने आरोपी का हाथ काट लिया और वापस सड़क पर भागकर राहगीरों से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद राहगीरों ने उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। बाद में पता चला कि आरोपी युवक गांजा और दूसरे सूखे नशे का आदी है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

    पीड़ित के परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीस एक्ट के तहत कार्रवाई की। स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर मनीष चौहान ने बताया कि युवक की मानसिक हालत खराब है। पीड़ित परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।