हापुड़: स्कूल से लौट रहे छात्र को नशेड़ी ने खीचा खेत में... ग्रामीणों में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, धौलाना। धौलाना कस्बे में शनिवार को स्कूल से घर लौट रहे एक स्टूडेंट को किडनैप करके गन्ने के खेत में खींच लिया गया। स्टूडेंट किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर भाग निकला। आरोपी युवक नशे की लत के कारण मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 साल का 5वीं क्लास का स्टूडेंट स्कूल से घर लौट रहा था। जैसे ही स्टूडेंट राणा शिक्षा शिविर इंटर कॉलेज के पास प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, पीछे से एक युवक आया और उसका बैग छीनकर पास के गन्ने के खेत में भाग गया। इसके बाद स्टूडेंट ने अपना बैग वापस लेने के लिए आरोपी का पीछा किया। इसके बाद आरोपी युवक ने उसे जबरन गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की।

इस दौरान पीड़ित ने आरोपी का हाथ काट लिया और वापस सड़क पर भागकर राहगीरों से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद राहगीरों ने उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। बाद में पता चला कि आरोपी युवक गांजा और दूसरे सूखे नशे का आदी है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।