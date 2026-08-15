रालोद हापुड़ में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई, तीन बड़े नेता एक साल के लिए बाहर
रालोद की हापुड़ इकाई में आंतरिक कलह के चलते प्रदेश अनुशासन समिति ने तीन नेताओं को एक वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
HighLights
रालोद की हापुड़ इकाई में आंतरिक खींचतान पर कार्रवाई।
तीन नेताओं को एक वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया।
24 जून की बैठक में हुए विवाद के कारण निष्कासन।
जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की हापुड़ इकाई में चल रही अंदरूनी खींचतान अब कार्रवाई तक पहुंच गई है।
24 जून को आरके प्लाजा में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में हुए विवाद के मामले में पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन नेताओं को एक-एक वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बालियान की ओर से जारी आदेशों में पूर्व महासचिव शिवकुमार त्यागी, पूर्व विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह और पूर्व युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया।
इसके साथ ही एक वर्ष के लिए सभी पार्टी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी की इस कार्रवाई से रालोद की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
24 जून की बैठक में हुआ था विवाद
मामला 24 जून को हापुड़ के आरके प्लाजा में आयोजित रालोद की जिला स्तरीय बैठक से जुड़ा है। बैठक में क्षेत्राध्यक्ष तरसपाल मलिक, मेरठ मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत भाटी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
बैठक के दौरान अधिवक्ता चौधरी जितेंद्र सिंह अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान वरिष्ठ नेता शिवकुमार त्यागी की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई थी।
इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला विवाद में बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान शिवकुमार त्यागी ने मेज पर रखा कांच का गिलास उठाकर जितेंद्र सिंह की ओर फेंकने का प्रयास किया।
इसके बाद दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट की स्थिति बन गई। बैठक में मौजूद अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसी तरह मामला शांत कराया था। बैठक में हुए घटनाक्रम की जानकारी बाद में पार्टी नेतृत्व तक पहुंची।
पहले कारण बताओ नोटिस, अब निष्कासन
विवाद के मामले में प्रदेश अनुशासन समिति ने पहले संबंधित नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा था। अब 13 अगस्त को जारी आदेश में समिति ने कार्रवाई करते हुए शिवकुमार त्यागी, जितेंद्र सिंह और अशोक त्यागी को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से मुक्त कर दिया।
आदेश में कहा गया है कि पार्टी के कार्यक्रम में अनुशासनहीनता में संलिप्त पाए जाने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है।
आदेश में तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने के साथ एक वर्ष तक पार्टी की सभी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किए जाने की बात कही गई है। इस कार्रवाई के बाद संगठन के भीतर हलचल बढ़ गई है।
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