रालोद हापुड़ में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई, तीन बड़े नेता एक साल के लिए बाहर

जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की हापुड़ इकाई में चल रही अंदरूनी खींचतान अब कार्रवाई तक पहुंच गई है।

24 जून को आरके प्लाजा में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में हुए विवाद के मामले में पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन नेताओं को एक-एक वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बालियान की ओर से जारी आदेशों में पूर्व महासचिव शिवकुमार त्यागी, पूर्व विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह और पूर्व युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया।

इसके साथ ही एक वर्ष के लिए सभी पार्टी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी की इस कार्रवाई से रालोद की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

24 जून की बैठक में हुआ था विवाद

मामला 24 जून को हापुड़ के आरके प्लाजा में आयोजित रालोद की जिला स्तरीय बैठक से जुड़ा है। बैठक में क्षेत्राध्यक्ष तरसपाल मलिक, मेरठ मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत भाटी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

बैठक के दौरान अधिवक्ता चौधरी जितेंद्र सिंह अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान वरिष्ठ नेता शिवकुमार त्यागी की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला विवाद में बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान शिवकुमार त्यागी ने मेज पर रखा कांच का गिलास उठाकर जितेंद्र सिंह की ओर फेंकने का प्रयास किया।