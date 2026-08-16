रालोद में अंदरूनी खींचतान पर पार्टी का बड़ा फैसला, 3 बड़े नेता एक साल के लिए निष्कासित

जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की हापुड़ इकाई में चल रही अंदरूनी खींचतान अब अनुशासनात्मक कार्रवाई तक पहुंच गई है। 24 जून को आरके प्लाजा में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में हुए विवाद के मामले में प्रदेश अनुशासन समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन नेताओं को एक-एक वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बालियान की ओर से 13 अगस्त को जारी आदेश में पूर्व महासचिव शिवकुमार त्यागी, पूर्व विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह और पूर्व युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करते हुए एक वर्ष तक पार्टी की सभी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कार्रवाई के बाद रालोद की जिला इकाई की अंदरूनी राजनीति फिर गरमा गई है।

24 जून की बैठक में हुआ था विवाद मामला 24 जून को आरके प्लाजा में आयोजित रालोद की जिला स्तरीय बैठक का है। बैठक में क्षेत्राध्यक्ष तरसपाल मलिक, मेरठ मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत भाटी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

वहीं, बैठक के दौरान अधिवक्ता चौधरी जितेंद्र सिंह अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान वरिष्ठ नेता शिवकुमार त्यागी की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई थी। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला विवाद में बदल गया।

आरोप है कि इसी दौरान शिवकुमार त्यागी ने मेज पर रखा कांच का गिलास उठाकर जितेंद्र सिंह की ओर फेंकने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट की स्थिति बन गई। बैठक में मौजूद अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसी तरह मामला शांत कराया। बैठक में हुए घटनाक्रम की जानकारी बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तक पहुंची।