बुखार के बाद रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध मौत, गाजियाबाद अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक जांच शुरू

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। हापुड़ में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या सामने आ रही है। प्रतिदिन एक से तीन मरीज मिल रहे है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। शहर की पन्नापुरी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी तेजवीर सिंह 62 वर्ष की गाजियाबाद में उपचार के दौरान मौत हो गई।

वह कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे और स्वजन ने स्वाइन फ्लू की आशंका जताई है। अब स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा दो पहुंच चुका है। स्वजन ने बताया कि चार पांच दिन से बुखार था, जिसके चलते उनको मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

आराम न मिलने पर गाजियाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बृहस्पतिवार की रात को उपचार के बाद उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को गमगीन माहौल में स्वजन ने तेजवीर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉक्टर किशोर कुमार आहुजा ने बताया कि टीम को उनके घर भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी। पोर्टल पर डाटा नहीं मिला है और ना ही इस तरह की अस्पताल से कोई सूचना आई थी। फिलहाल स्वजन आशंका जता रहे हैं तो, जांच कराई जाएगी।