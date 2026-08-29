हापुड़: समय पर भाई तक पहुंचने की उम्मीद पर फिरा पानी, पांच घंटे लेट हुई रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन
रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों तक पहुंचाने वाली दिल्ली स्पेशल ट्रेन हापुड़ में पांच घंटे देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों ...और पढ़ें
HighLights
रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन हापुड़ में पांच घंटे देरी से पहुंची।
यात्रियों को त्योहार के दौरान भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
ट्रेन की लेटलतीफी से यात्रियों की यात्रा योजनाएं बाधित हुईं।
संवाद सहयोगी, हापुड़। रक्षाबंधन पर बहनों को समय से अपने भाइयों तक पहुंचाने के लिए चलाई गई दिल्ली स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन खुद ही घंटों देरी की पटरी पर दौड़ती नजर आई। रेलवे स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से करीब पांच घंटे की देरी से आई। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
त्योहार के चलते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। सामान्य ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल है और स्पेशल ट्रेनों से राहत की उम्मीद लगाए बैठे यात्रियों को भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने वाली इस विशेष ट्रेन के पांच घंटे विलंबित होने से यात्रियों में नाराजगी दिखाई दी।
लेटलतीफी ने बिगाड़ा गणित
यात्रियों का कहना था कि रक्षाबंधन ऐसा पर्व है, जब बहनें दूर-दराज से सफर कर मायके पहुंचती हैं। कई परिवारों ने ट्रेन के समय को ध्यान में रखकर पूरे दिन की योजना बनाई थी, लेकिन ट्रेन की लंबी देरी ने उनका गणित बिगाड़ दिया। त्योहार के दौरान रेलवे को स्पेशल ट्रेनों का संचालन समय से सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो।