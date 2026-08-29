रक्षाबंधन के बाद दिल्ली-NCR लौटने वालों के लिए राहत, अयोध्या-वाराणसी से चलेंगी 2 वन-वे स्पेशल ट्रेनें
रक्षाबंधन के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अयोध्या कैंट और वाराणसी से दिल्ली के लिए ...और पढ़ें
HighLights
रक्षाबंधन के बाद यात्रियों की भीड़ के लिए विशेष ट्रेनें।
अयोध्या कैंट और वाराणसी से दिल्ली के लिए संचालन।
हापुड़ स्टेशन पर रुकेंगी, दिल्ली-एनसीआर यात्रियों को राहत।
संवाद सहयोगी, हापुड़। रक्षाबंधन के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे प्रशासन ने राहत का इंतजाम किया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रविवार (आज) को अयोध्या कैंट और वाराणसी से दिल्ली के लिए दो वन-वे आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है।
दोनों स्पेशल ट्रेनें हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ठहरेंगी। इससे दिल्ली-एनसीआर की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
यह है ट्रेन का टाइमटेबल
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 04213 अयोध्या कैंट से शाम छह बजकर 20 मिनट पर रवाना होगी। यह ट्रेन बाराबंकी, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद होकर तड़के चार बजकर आठ बजे हापुड़ पहुंचेगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 04217 वाराणसी से दोपहर तीन बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी। प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद के रास्ते तड़के चार बजकर 28 मिनट पर हापुड़ पहुंचेगी।
रक्षाबंधन के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों के दिल्ली, गाजियाबाद और एनसीआर की ओर लौटने के चलते ट्रेनों और बसों में दबाव बढ़ा हुआ है। दोनों ट्रेनें वन-वे आरक्षित स्पेशल के रूप में संचालित की जाएंगी।
यह भी पढ़ें- कानपुर-दिल्ली के बीच 7 सितंबर से दौड़ेंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल
यह भी पढ़ें- 30 अगस्त को चलेगी वाराणसी-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और टाइमिंग