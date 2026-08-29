रक्षाबंधन के बाद दिल्ली-NCR लौटने वालों के लिए राहत, अयोध्या-वाराणसी से चलेंगी 2 वन-वे स्पेशल ट्रेनें

संवाद सहयोगी, हापुड़। रक्षाबंधन के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे प्रशासन ने राहत का इंतजाम किया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रविवार (आज) को अयोध्या कैंट और वाराणसी से दिल्ली के लिए दो वन-वे आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है।

दोनों स्पेशल ट्रेनें हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ठहरेंगी। इससे दिल्ली-एनसीआर की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यह है ट्रेन का टाइमटेबल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 04213 अयोध्या कैंट से शाम छह बजकर 20 मिनट पर रवाना होगी। यह ट्रेन बाराबंकी, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद होकर तड़के चार बजकर आठ बजे हापुड़ पहुंचेगी।