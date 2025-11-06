कृपया ध्यान दीजिए! इन चार दिन नहीं होगी दुकान-मकान और जमीन की रजिस्ट्री, वजह भी आई सामने
हापुड़ में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक दुकान, मकान और जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग सर्वर को शिफ्ट कर रहा है। इस दौरान सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री और दस्तावेज पंजीकरण का कार्य बंद रहेगा। सर्वर शिफ्टिंग के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्री की गति में सुधार होगा।
जागरण संवाददाता, हापुड़। आठ नवंबर से चार दिनों तक दुकान, मकान, जमीन समेत सभी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया ठप रहेगी। दरअसल, 11 नवंबर तक स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर शिफ्टिंग कार्य किया जाएगा। ऐसे में आठ से 11 नवंबर तक किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी। ऐसे में लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
एआइजी स्टांप सुनील सिंह ने बताया कि विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेश में लागू की जा रही है। जिससे भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके। ऐसे में आठ से 11 नवंबर तक जिले के सभी चार सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री, दस्तावेज पंजीकरण और अन्य अभिलेख संबंधित कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि 10 और 11 नवंबर को सर्वर टेस्ट्रिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन कोई पंजीकरण कार्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सर्वर शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सर्वर सिस्टम पहले से बेहतर कार्य करेगा और आनलाइन रजिस्ट्री की गति भी बढ़ेगी।
दरअसल, पिछले एक माह से सर्वर में तकनीकि खराबी आने के करण सर्वर बार-बर ठप हो रहे थे। ऐसे में आम लोगों समेत, अधिवक्ता और दस्तावेज लेखों को बेहद परेशनियों का सामना करना पड़ रहा था। यहां तक की खरीदारों और विक्रेताओं की रजिस्ट्री अंतिम समय पर अटक रही थी। ऐसे में विभाग के राजस्व को भी नुकसान हो रहा था। उन्होंने अपील की है कि लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री आठ नवंबर से पहले करा लें या फिर 12 नवंबर के बाद करा लें।
