कृपया ध्यान दीजिए! इन चार दिन नहीं होगी दुकान-मकान और जमीन की रजिस्ट्री, वजह भी आई सामने

जागरण संवाददाता, हापुड़। आठ नवंबर से चार दिनों तक दुकान, मकान, जमीन समेत सभी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया ठप रहेगी। दरअसल, 11 नवंबर तक स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर शिफ्टिंग कार्य किया जाएगा। ऐसे में आठ से 11 नवंबर तक किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी। ऐसे में लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

एआइजी स्टांप सुनील सिंह ने बताया कि विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेश में लागू की जा रही है। जिससे भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके। ऐसे में आठ से 11 नवंबर तक जिले के सभी चार सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री, दस्तावेज पंजीकरण और अन्य अभिलेख संबंधित कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा।