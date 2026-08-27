PM मोदी के सामने हापुड़ के दो युवा एथलीटों ने रखी अपनी बात, मयंक-मोनिका ने साझा किए अनुभव
हापुड़ के मोनाड विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा एथलीट मयंक कुमार और मोनिका संधू से बातचीत की।
HighLights
हापुड़ में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से संवाद किया।
मयंक कुमार और मोनिका संधू ने अनुभव बांटे।
खेलो इंडिया संवाद युवाओं को प्रेरित करने हेतु।
जागरण संवाददाता, हापुड़। मोनाड विश्वविद्यालय में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के युवा खिलाड़ियों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान हापुड़ के युवा एथलीट मयंक कुमार और मोनिका संधू को भी प्रधानमंत्री से संवाद करने का अवसर मिला। दोनों खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से अपने खेल से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए।
छात्र-छात्राओं में दिखा उत्साह
बृहस्पतिवार सुबह मोनाड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम शुरू होते ही छात्र-छात्राओं और युवा खिलाड़ियों में उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री के संबोधन और खिलाड़ियों से संवाद को सुनने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। वहीं सिंभावली स्थित किसान डिग्री कालेज में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराया गया, जिसे छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ सुना।
चुनौतियों पर की गई चर्चा
संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों के अनुभव, उनकी खेल यात्रा और भविष्य की आकांक्षाओं को जाना। खिलाड़ियों ने भी प्रशिक्षण के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ ही खेलों के प्रति उनकी रुचि और भागीदारी को बढ़ावा देना रहा।
कौन हैं मयंक कुमार और मोनिका?
हापुड़ के आदर्श काॅलोनी के रहने वाले मयंक कुमार एसएसवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के छात्र हैं और गढ़ क्षेत्र स्थित डीआर इंटरनेशनल स्कूल के खेलो इंडिया सेंटर में एथलेटिक्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं।
वहीं, सिंभावली क्षेत्र के गांव हसुपुर निवासी मोनिका संधू भी खेलो इंडिया सेंटर से एथलेटिक्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वह पिछले चार वर्षों से एथलेटिक्स की तैयारी कर रही हैं और वर्ष 2023-24 में जूनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 और 200 मीटर दौड़ में प्रतिभाग कर चुकी हैं।
प्रधानमंत्री से सीधे संवाद का अवसर मिलने पर दोनों युवा खिलाड़ियों में उत्साह रहा। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया।
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