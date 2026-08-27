PM मोदी के सामने हापुड़ के दो युवा एथलीटों ने रखी अपनी बात, मयंक-मोनिका ने साझा किए अनुभव

जागरण संवाददाता, हापुड़। मोनाड विश्वविद्यालय में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के युवा खिलाड़ियों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान हापुड़ के युवा एथलीट मयंक कुमार और मोनिका संधू को भी प्रधानमंत्री से संवाद करने का अवसर मिला। दोनों खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से अपने खेल से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए।

छात्र-छात्राओं में दिखा उत्साह बृहस्पतिवार सुबह मोनाड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम शुरू होते ही छात्र-छात्राओं और युवा खिलाड़ियों में उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री के संबोधन और खिलाड़ियों से संवाद को सुनने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। वहीं सिंभावली स्थित किसान डिग्री कालेज में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराया गया, जिसे छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ सुना।

चुनौतियों पर की गई चर्चा संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों के अनुभव, उनकी खेल यात्रा और भविष्य की आकांक्षाओं को जाना। खिलाड़ियों ने भी प्रशिक्षण के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ ही खेलों के प्रति उनकी रुचि और भागीदारी को बढ़ावा देना रहा।

कौन हैं मयंक कुमार और मोनिका? हापुड़ के आदर्श काॅलोनी के रहने वाले मयंक कुमार एसएसवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के छात्र हैं और गढ़ क्षेत्र स्थित डीआर इंटरनेशनल स्कूल के खेलो इंडिया सेंटर में एथलेटिक्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं।