पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया खरीदने पर बड़ी राहत, 10 साल तक मिलेगी टैक्स में छूट

जागरण संवाददाता, हापुड़। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परिवर्तन योजना शुरू की है।

योजना के तहत पात्र पुराने ट्रक और बसों को स्क्रैप कर बीएस-सिक्स या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन स्वामियों को विभिन्न आर्थिक लाभ दिए जाएंगे।

स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा

आरटीओ छवि चौहान ने बताया कि योजना का लाभ एनसीआर में पंजीकृत बीएस-यूआरओ-एक, दो, तीन और बीएस-चार उत्सर्जन मानक वाले ट्रक व बसों के स्वामियों को मिलेगा। बीएस-तीन या उससे पुराने वाहनों को अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।

सौ प्रतिशत छूट मिलेगी बीएस-चार वाहनों को आरवीएसएफ में स्क्रैप कराने या एनसीआर से बाहर के क्षेत्र में बेचने का विकल्प दिया गया है। पुराने वाहन के स्थान पर खरीदा जाने वाला नया अथवा प्रयुक्त वाहन बीएस-सिक्स या इलेक्ट्रिक होना चाहिए और उसका पंजीकरण एनसीआर क्षेत्र में होना जरूरी है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद वाहन खरीदने पर आगामी दस वर्षों के देय कर एवं शुल्क में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी।