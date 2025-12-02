बच्चों की यूनिफार्म में क्यों रोड़ा बना आधार कार्ड? हजारों स्टूडेंट्स को हर साल मिलता है लाभ

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। अब परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफार्म, जूते-मोजे व बैग आदि के लिए मिलने वाली डायरेक्ट बेनी फिट ट्रांसफर राशि में आधार कार्ड की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसको लेकर शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी हुआ हैं कि अब बच्चों के आधार कार्ड न होने पर भी डीबीटी की धनराशि उनके अभिभावकों के आधार कार्ड के माध्यम से भी सीधे खातों में भेजी जा रही हैं।

इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी। बल्कि, बच्चों को भी समय पर यूनिफार्म की सुविधा भी मिल सकेगी। अब सर्दी के मौसम ने भी अपनी और रुख कर लिया है। अब इस आदेश से कोई भी स्कूली बच्चे नहीं रह पाएगा।

खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 हजार स्कूली बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों को हर वर्ष नई यूनिफार्म, जूते-मोजे, बैग आदि के लिए 1200 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है।

इस राशि में करीब 600 रुपये यूनिफार्म, 175 रुपये स्कूल बैग, 125 रुपये जूते-मोजे के अलावा स्वेटर के लिए 200 और स्टेशनरी के लिए 100 रुपये शामिल हैं। उन्होंने बताया पहले कई बच्चों के आधार न बनने से उन्हें डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाता था। क्योंकि डीबीटी के लिए बच्चों के आधार का सत्यापन अनिवार्य था। लेकिन अब इस अनिवार्यता को शासन स्तर से खत्म कर दिया गया है।