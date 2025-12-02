Language
    बच्चों की यूनिफार्म में क्यों रोड़ा बना आधार कार्ड? हजारों स्टूडेंट्स को हर साल मिलता है लाभ

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर में अब परिषदीय स्कूलों के बच्चों को यूनिफार्म, जूते-मोजे के लिए डीबीटी राशि प्राप्त करने में आधार कार्ड की बाध्यता नहीं होगी। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आधार कार्ड न होने पर अभिभावकों के आधार से राशि भेजी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 10 हजार बच्चों को डीबीटी का लाभ मिलेगा, जिससे समय पर सभी को यूनिफार्म मिल सके।

    अब बच्चों की यूनिफार्म में रोड़ा नहीं बनेगा आधार कार्ड। जागरण

    अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। अब परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफार्म, जूते-मोजे व बैग आदि के लिए मिलने वाली डायरेक्ट बेनी फिट ट्रांसफर राशि में आधार कार्ड की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसको लेकर शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी हुआ हैं कि अब बच्चों के आधार कार्ड न होने पर भी डीबीटी की धनराशि उनके अभिभावकों के आधार कार्ड के माध्यम से भी सीधे खातों में भेजी जा रही हैं।

    इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी। बल्कि, बच्चों को भी समय पर यूनिफार्म की सुविधा भी मिल सकेगी। अब सर्दी के मौसम ने भी अपनी और रुख कर लिया है। अब इस आदेश से कोई भी स्कूली बच्चे नहीं रह पाएगा।

    खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 हजार स्कूली बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों को हर वर्ष नई यूनिफार्म, जूते-मोजे, बैग आदि के लिए 1200 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है।

    इस राशि में करीब 600 रुपये यूनिफार्म, 175 रुपये स्कूल बैग, 125 रुपये जूते-मोजे के अलावा स्वेटर के लिए 200 और स्टेशनरी के लिए 100 रुपये शामिल हैं। उन्होंने बताया पहले कई बच्चों के आधार न बनने से उन्हें डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाता था। क्योंकि डीबीटी के लिए बच्चों के आधार का सत्यापन अनिवार्य था। लेकिन अब इस अनिवार्यता को शासन स्तर से खत्म कर दिया गया है।

    सर्वेश कुमार ने बताया कि अब डीबीटी के लिए बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि करीब 10 हजार स्कूली बच्चों को डीबीटी का लाभ मिल चुका है। साथ ही कुछ बच्चों का डाटा सत्यापन कर शासन को भेज दिया गया है। अभी लगभग 150 अभिभावकों के आधार कार्ड बैंक द्वारा सत्यापन नहीं हुए है।

    उन्होंने बताया शासन की अच्छी पहल है, इससे समयानुसार बच्चों को हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। इस पहल का अभिभावकों ने भी सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने बताया इसके लिए खातों में आधार कार्ड का सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है। अभी तक अभिभावक, विद्यार्थी के आधार कार्ड सत्यापित होते थे। अब सिर्फ अभिभावक का ही आधार कार्ड सत्यापित करने के बाद उसके खाते में यूनीफार्म, स्वेटर आदि की धनराशि दी जाएगी।