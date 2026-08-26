हापुड़ में बालाजी मंदिर के बाहर मांस से भरा कट्टा मिला, जांच में जुटी पुलिस; हिंदू संगठनों में नाराजगी

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित बालाजी मंदिर के बाहर मांस से भरा कट्टा मिलने से बुधवार को क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धार्मिक स्थल के ठीक बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में कट्टा पड़ा मिलने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

जांच के लिए भेजा गया मांस मंदिर के बाहर कट्टा पड़ा देखकर पहले तो, लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब उसमें मांस होने की जानकारी हुई तो, मामला और गंभीर हो गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर उसके अंदर मिले मांस को जांच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की।