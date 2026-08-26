हापुड़ में बालाजी मंदिर के बाहर मांस से भरा कट्टा मिला, जांच में जुटी पुलिस; हिंदू संगठनों में नाराजगी
हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित बालाजी मंदिर के बाहर मांस से भरा कट्टा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इससे हिंदू संगठनों में नाराजगी है।
HighLights
बालाजी मंदिर के बाहर मांस से भरा कट्टा मिला।
पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
हिंदू संगठनों में घटना को लेकर भारी नाराजगी।
हर्ष अग्रवाल, हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित बालाजी मंदिर के बाहर मांस से भरा कट्टा मिलने से बुधवार को क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धार्मिक स्थल के ठीक बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में कट्टा पड़ा मिलने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
जांच के लिए भेजा गया मांस
मंदिर के बाहर कट्टा पड़ा देखकर पहले तो, लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब उसमें मांस होने की जानकारी हुई तो, मामला और गंभीर हो गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर उसके अंदर मिले मांस को जांच के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की।
सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस
धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह कट्टा कौन फेंककर गया, पुलिस इसकी पड़ताल में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कट्टा किस रास्ते से यहां लाया गया और इसे मंदिर के बाहर किस समय फेंका गया। आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
"मामला संज्ञान में आया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।"
-मनीष चौहान, प्रभारी निरीक्षक, हापुड़ नगर।
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