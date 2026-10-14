हापुड़ में चौथे नवरात्र पर मां कूष्मांडा की आराधना, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

हर्ष अग्रवाल, जागरण संवाददाता। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी।

श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर परिवार की खुशहाली, आरोग्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। धार्मिक वातावरण के बीच घरों में भी पूजन, मंत्रोच्चार और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया।

मां कूष्मांडा हैं सृष्टि की आदिशक्ति

ज्योतिर्विद पंडित सुबोध पांडेय का कहना है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है।

उन्होंने कहा कि देवी का स्वरूप तेज, ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है। आठ भुजाओं वाली माता को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सहित विभिन्न अस्त्र-शस्त्र सुशोभित हैं।