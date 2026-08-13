कांवड़ लाते वक्त लापता हुए दो चचेरे भाई, एक का शव मिला और दूसरा बेहोशी की हालत में
हापुड़ के पावटी गांव के दो चचेरे भाई कांवड़ लाते समय लापता हो गए थे, जिनमें से राजीव का शव मिला है। वहीं, सत्येंद्र बेहोशी की हालत में मिला है और अभी ...और पढ़ें
HighLights
हापुड़ के दो कांवड़ यात्री संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए।
एक युवक राजीव का शव पोस्टमॉर्टम हाउस में मिला।
दूसरा युवक सत्येंद्र बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती।
ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के पावटी गांव के निवासी दो युवक सत्येंद्र और राजीव कुमार (दोनों चचेरे भाई) कांवड़ लाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। इनमें से राजीव का शव पोस्टमॉर्टम हाऊस में मिला है, जबकि सतेंद्र बेहोशी की हालत में बुढ़ाना के आसपास एक मार्ग पर मिला है। इस घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है।
ग्रामीणों के अनुसार, सत्येंद्र और राजीव चार अगस्त को हरिद्वार से कांवड़ लेने गए थे। परिवार का कहना है कि दोनों से फोन पर समय-समय पर बातचीत होती रही। 7 अगस्त को उनकी अंतिम बार बात हुई, जब उन्होंने बताया कि वे खतौली के आसपास में हैं।
दोनों से संपर्क नहीं हुआ
इसके बाद जब परिवार ने उन्हें दोबारा फोन किया, तो किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाया और खुद को शिवभक्त बताया। उसने बताया कि फोन खतौली क्षेत्र में एक होटल के पास लगे भंडारे पर पड़ा है। यह सुनकर परिवार में चिंता बढ़ गई। जब काफी समय तक सत्येंद्र और राजीव का कोई संपर्क नहीं हुआ, तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की।
बताया कि उन्हें लगा कि वे शिवरात्रि तक जलाभिषेक करने के बाद घर लौट आएंगे। लेकिन शिवरात्रि बीतने के बाद भी जब दोनों नहीं आए, तो परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। किसी अनहोनी की आशंका से परिवार में बेचैनी बढ़ गई थी।
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शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
वहीं, इस बीच पुलिस ने लापता दोनों युवकों की तलाश शुरू की तो पता चला कि बुढ़ाना मार्ग पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई है और शव को पोस्टमॉर्टम हाऊस में रखा गया है।
इस सूचना पर परिजन पोस्टमार्टम हाऊस पहुंचे तो वह शव राजीव (40 वर्ष) का निकला। वहीं, सतेंद्र बुढ़ाना के आसपास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, किसी राहगीर ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
राजीव की मौत से परिवार में मचा कोहराम
वहीं, उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसको घर भेज दिया था, लेकिन सुबह के समय सतेंद्र को दिखाई देना बंद हाे गया तो पुन: अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सतेंद्र बेहोशी की हालत में है और वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। उधर, राजीव की मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है।
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कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि राजीव का शव पोस्टमॉर्टम हाऊस में मिला है। उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरा युवक सतेंद्र बेहोशी की हालत में है। होश में आने के बाद ही असली कारण पता चल सकेगा।