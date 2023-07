Kanwar Yatra: हेलीकाप्टर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा, बम-बम भोले के उद्घोष से गूंज उठी तीर्थ नगरी

Kanwar Yatra 2023 भगवान भोलेनाथ के प्रिय मास सावन में भक्त जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में कांवड़ियों पर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिले के डीएम व एसपी ने हेलीकाप्टर पर सवार होकर भोले के भक्तों पर फूल बरसाएं। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है।

हेलीकाप्टर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा, बम-बम भोले के उद्घोष से गूंज उठी तीर्थ नगरी

Your browser does not support the audio element.

केशव त्यागी, हापुड़: देवाधिदेव महादेव का प्रिय मास सावन चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु कांवड़ लेकर जा रहे हैं। प्रशासन इसमें लगातार मदद कर रहा है। रविवार को गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में डीएम व एसपी ने हेलीकाप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से तीर्थ नगरी गूंजायमान हो उठी। पुष्प वर्ष होने से कांवड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डीएम व एसपी ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल डीएम प्रेरणा शर्मा, एसपी अभिषेक वर्मा ने रविवार को हेलीकाप्टर से शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा की।अधिकारियों ने हेलीकाप्टर में सवार होकर बृजघाट से लेकर एन एच-09 हाईवे पर भी से होते हुए ऊपर से कांवड़ियों पर खूब पुष्प वर्षा की। वहीं, आसमान से फूलों की बारिश होती देख कांवड़ियों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान कांवड़ियों ने मोदी व योगी जिंदाबाद के भी जमकर नारे लगाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर कांवड़ियों की निरगानी की जा रही है। हेलीकाप्टर और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की भी लगातार पुलिस मॉनीटरिंग कर रही है।

Edited By: Abhishek Pandey