हापुड़ में रास्तों में लगे 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर और यूनीपोल, पुलिस ने हटवाए, एक व्यक्ति हिरासत में

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के धौलाना क्षेत्र के बझेड़ा कला में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और यूनीपोल की चर्चा हो रही है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने इन्हें उतरवाना आरंभ कर दिया। साथ ही, इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में इन दिनों में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव का विवाद बना हुआ है। इसे लेकर प्रदेश में एलआईयू सहित सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस को खास निगरानी रखने की नसीहत दी गई है। ऐसे में हर थाना क्षेत्र में पुलिस ने इस प्रकार के साम्प्रदायिक पोस्टर्स को हटाकर जब्त करने का काम कर रही है। साथ ही, लोगों से त्योहार के समय में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है।