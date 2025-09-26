पांच बच्चों की मां का दर्द, पति पर लगाया ये गंभीर आरोप; सच जानकर पुलिस भी हैरान
हापुड़ में एक महिला ने अपने पति पर दूसरा निकाह करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पांच बच्चे हैं और पति ने दूसरी शादी कर उसे घर से निकालने की कोशिश की। पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और अपनी सुरक्षा की मांग की है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने दिल्ली में संपत्ति भी कर दी है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में तहसील क्षेत्र के गांव की पांच बच्चों की मां ने पति पर दूसरा निकाह करने का आरोप लगाया। पति अपने साथियों के संग घर आया और घर खाली करने को कहा।
पीड़ित महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायत पत्र में न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। गांव बैठ निवासी इसरार की बेगम नगमा ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है। उसके चार बेटी और एक पुत्र जवान हैं।
महिला ने आरोप लगाया उसके पति इसरार ने दूसरा निकाह कर लिया तथा दिल्ली में उसके नाम प्रॉपर्टी कर दी। कहा उसपर केवल एक मकान है बेटे और चार बेटियों के साथ एक घर में रह रही है।
बताया कि बीती रात इसरार अपने साथियों के संग घर आया और घर खाली करने के लिए कहा गाली गलौज करते हुए साथी ने डंडा मारा जिसमें वह बच गई डंडा उसके पति को ही लग गया।
पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी और सिंभावली थाने में तहरीर दी जिसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके पास न्याय की गुहार लेकर आई हूं मेरी जान की हिपाजत की जावे।
