हापुड़-पिलखुवा में अवैध प्लाटिंग पर एचपीडीए का चला बुलडोजर, तीन स्थानों पर ध्वस्तीकरण

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण के खिलाफ हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) ने मंगलवार को अभियान चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने पिलखुवा कोतवाली पुलिस के सहयोग से तीन स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग से संबंधित निर्माण को ध्वस्त कराया।

कार्रवाई से अवैध रूप से प्लाट काटने वालों में खलबली मची रही। पहला मामला ग्राम परतापुर, गंदा नाला क्षेत्र का है, जहां करीब 12 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में श्याम कुमार, रामबाबू, विनोद और सोमेश द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यहां मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। दूसरे मामले में पबला रोड पर करीब 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में वारिस अली और नदीम खान द्वारा की जा रही प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई।