पिलखुवा में एक मकान में जबरदस्त विस्फोट से हड़कंप, दीवार और लेंटर गिरने से कमरे में मौजूद लोग दबे

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। जनपद हापुड़ में कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा में धौलाना रोड पर पीर के पास तड़के एक कमरे में अचानक हुए तेज विस्फोट से दीवार और लैंटर गिर गया।

धमाके के बाद कमरे के अंदर और आसपास सो रहे लोग मलबे में दब गए। घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पवन तोमर और आईजी फोल्डिंग कंपनी में काम करने वाला राज किशोर शर्मा घायल बताए गए हैं। राज किशोर मूल रूप से गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। वहीं पास वाले कमरे में उत्तराखंड के मदन भी सो रहा था, जिसे हल्की चोटें आईं।