पिलखुवा में एक मकान में जबरदस्त विस्फोट से हड़कंप, दीवार और लेंटर गिरने से कमरे में मौजूद लोग दबे
हापुड़ के पिलखुवा में एक मकान में जोरदार विस्फोट से दीवार और लैंटर गिर गया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके के बाद कमरे में सो रहे लोग मलबे में दब गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा। जनपद हापुड़ में कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा में धौलाना रोड पर पीर के पास तड़के एक कमरे में अचानक हुए तेज विस्फोट से दीवार और लैंटर गिर गया।
धमाके के बाद कमरे के अंदर और आसपास सो रहे लोग मलबे में दब गए। घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पवन तोमर और आईजी फोल्डिंग कंपनी में काम करने वाला राज किशोर शर्मा घायल बताए गए हैं। राज किशोर मूल रूप से गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। वहीं पास वाले कमरे में उत्तराखंड के मदन भी सो रहा था, जिसे हल्की चोटें आईं।
स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, विस्फोट किस कारण हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
कमरे में सिलिंडर, केमिकल या किसी अन्य कारण से धमाका हुआ, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि मौके का निरीक्षण किया गया है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। विस्फोट के सही कारण का पता चलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।बताया जा रहा है कि ये एक हिंदू का मकान है, जिसमें एक मुस्लिम परिवार भी किराए पर रहता था।
