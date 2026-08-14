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    हापुड़: पशुओं को चारा डालने जा रहा था आर्यन, रास्ते में काल बनकर गिरी आकाशीय बिजली; युवक की मौके पर मौत

    By Digital Desk Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:45 PM (IST)

    हापुड़ के रशूलपुर गांव में पशुओं को चारा डालने जा रहे आर्यन की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. हापुड़ के रशूलपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरी।

    2. पशुओं को चारा डालने जा रहे आर्यन की मौत।

    3. हादसे से परिवार और गांव में गहरा शोक।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रशूलपुर में शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

    जानकारी के अनुसार रशूलपुर निवासी अतुल कुमार का पुत्र आर्यन शुक्रवार सुबह घर से पशुओं को चारा डालने के लिए घेर की ओर जा रहा था।

    जैसे ही नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा आर्यन आई तेज आवाज और...

    बताया गया कि जैसे ही वह नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से आर्यन मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।

    हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा आनन-फानन में आर्यन को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आर्यन की मौत से माता रश्मि देवी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।