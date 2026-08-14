हापुड़: पशुओं को चारा डालने जा रहा था आर्यन, रास्ते में काल बनकर गिरी आकाशीय बिजली; युवक की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रशूलपुर में शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार रशूलपुर निवासी अतुल कुमार का पुत्र आर्यन शुक्रवार सुबह घर से पशुओं को चारा डालने के लिए घेर की ओर जा रहा था।

जैसे ही नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा आर्यन आई तेज आवाज और...

बताया गया कि जैसे ही वह नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से आर्यन मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।