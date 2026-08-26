हापुड़ में NH-9 पर हिट एंड रन में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़ (हापुड़)। एनएच-9 पर बछलौता फ्लाईओवर के ऊपर मंगलवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान घायल की मौत हो गई। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे शिवा ढाबा से मुरादाबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर बछलौता फ्लाईओवर के ऊपर एक अज्ञात युवक किसी वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पूछताछ में उसने अपना नाम दीपक बताया था। युवक नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।