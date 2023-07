Hapur: युवक ने अपने ससुराल पर लगाया दो दिन तक बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप, चंगुल से छूटकर पुलिस को दी सूचना

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने अपने ही ससुराल पक्ष पर दो दिन तक बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने ससुराल पक्ष के लोगों से छूटने के बाद स्वजन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रझैटी में रहने वाले इमरान ने बताया कि उसकी शादी गढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।

गढ़मुक्तेश्वर, संवाद सहयोगी। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने अपने ही ससुराल पक्ष पर दो दिन तक बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने ससुराल पक्ष के लोगों से छूटने के बाद स्वजन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये है पूरा मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रझैटी में रहने वाले इमरान ने बताया कि उसकी शादी गढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। शुक्रवार को वह अपने ससुराल में मिलने के लिए गया था, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उसको बंधक बनाकर मारपीट की। बार-बार विनती किए जाने के बाद भी आरोपितों ने उसको नहीं छोड़ा। शनिवार की देर शाम को पीड़ित ने जैसे-तैसे कर उनके चंगुल से छूटकर अपने स्वजन को मामले की जानकारी दी। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रथम द्रष्टा में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhi Malviya