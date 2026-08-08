पाकिस्तान जाने की जिद में हापुड़ से निकली थी तबस्सुम, बीकानेर में पकड़ी गई तो मचा हड़कंप; ATS और IB अलर्ट

जागरण संवाददाता, सिंभावली-हापुड़। पाकिस्तान जाने की जिद में घर से निकली सिंभावली क्षेत्र के गांव हरौड़ा की रहने वाली तबस्सुम के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है।

राजस्थान के बीकानेर में महिला के मिलने और वहां भी पाकिस्तान जाने की बात कहने के बाद एटीएस से लेकर आईबी और एलआईयू तक सक्रिय हो गई हैं। शनिवार को एटीएस की टीम सिंभावली थाने पहुंची और महिला से करीब दो घंटे तक पूछताछ की।

टीम ने उसके घर से निकलने से लेकर बीकानेर पहुंचने तक की पूरी जानकारी जुटाई। हालांकि अभी तक महिला के किसी आतंकी संगठन या पाकिस्तान स्थित नेटवर्क से संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ महीनों से पाकिस्तान जाने की जिद कर रही जांच टीम की जानकारी में आया कि सिंभावली थानाक्षेत्र के गांव हरौड़ा के रहने वाला अमजद कबाड़ का कार्य करते हैं। अमजद के पिता इसत्याक गन्ना, क्रेशर चलाते हैं। मजद की पत्नी तबस्सुम कुछ महीनों से पाकिस्तान जाने की जिद कर रही थी। वह मंगलवार सुबह चुपचाप पाकिस्तान जाने के लिए निकल गई। गुरुवार को उसके राजस्थान के बीकानेर में मिलने की जानकारी सामने आई। बीकानेर में पुलिस ने रोका, पति हापुड़ लेकर लौटे वहां कोर्ट गेट थाना पुलिस ने महिला को रोककर पूछताछ की तो उसने पाकिस्तान जाने की बात कही। महिला से उसके स्वजन के संबंध में जानकारी ली गई और उसके पति से संपर्क किया गया। पति अमजद बीकानेर पहुंचे और महिला को अपने साथ लेकर हापुड़ लौट आए।

एटीएस ने महिला से करीब दो घंटे तक की पूछताछ महिला तबस्सुम के बीकानेर तक पहुंचने और पाकिस्तान जाने की बात सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया। शनिवार को एटीएस की टीम सिंभावली थाने पहुंची।

टीम ने महिला से करीब दो घंटे तक अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ की। उसके मोबाइल फोन, संपर्क, घर से निकलने के कारण और बीकानेर तक पहुंचने के संबंध में भी जानकारी जुटाए जाने की बात सामने आई है। आईबी की टीम ने परिवार के लोगों से भी की बातचीत देर शाम आईबी की टीम भी महिला के घर पहुंची। टीम ने महिला के अलावा उसके परिवार के लोगों से बातचीत कर उसके व्यवहार, संपर्क और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई।

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महिला पाकिस्तान जाने की बात क्यों कह रही थी और क्या किसी व्यक्ति के संपर्क में थी, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई गई। हालांकि महिला के स्वजन का कहना है कि वह अपने बेटी को पाकिस्तान में पढ़ाने के लिए वहां जा रही थी।