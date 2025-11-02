Language
    Hapur News: हॉस्पिटल की लापरवाही की भेंट चढ़ी महिला, डिलीवरी के दौरान मौत; परिजनों ने किया हंगामा

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में अल हयात अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा ऑपरेशन करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। धौलाना क्षेत्र में अल हयात अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। अस्पताल में अप्रशिक्षित स्टाफ ने ऑपरेशन के नाम पर महिला के पेट पर लंबा चीरा लगा दिया। उसके बाद महिला के शरीर से शुरू हुआ रक्तस्राव रुक नहीं पाया। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते महिला की मौत हो गई। स्वजन ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

    मामला धौलाना थानाक्षेत्र के पिपलेड़ा में स्थित अल-हायात हॉस्पिटल का है, जहां महिला शमां को पहली डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल के डाक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए अप्रशिक्षित स्टाफ को लगा दिया। स्टाफ ने ऑपरेशन के लिए महिला के पेट पर बड़ा चीरा लगा दिया।

    ऑपरेशन के दौरान निकाल कर बच्चे को शीशे में रख दिया, लेकिन महिला को तीव्र रक्तस्राव होता रहा। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते महिला की मौत हो गई। स्वजन ने हॉस्पिटल पर मानक पूरे नहीं करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।