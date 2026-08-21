हापुड़ में पति के अवैध संबंध और मारपीट से तंग विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम, 10 दिन बाद एम्स में मौत

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर मोड़ी में पति के कथित अवैध संबंधों और लगातार मारपीट से क्षुब्ध विवाहिता ने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा ली।

गंभीर रूप से झुलसी महिला ने दिल्ली स्थित एम्स ट्रामा सेंटर में 10 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति और उसकी कथित प्रेमिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परिजनों ने दोनों को शांत कराया जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव सुनपुरा कलां के रहने वाले मोहम्मद जाकिर ने हाफिजपुर थाने में दी तहरीर में बताया कि वह नौ अगस्त को अपनी बहनों से मिलने अब्दुल्लापुर मोड़ी आया था और बहन रिहाना के घर रुका था। उसी रात करीब 11:30 बजे उसकी दूसरी बहन अफसाना और उसके पति नसीर के बीच कहासुनी हो रही थी। परिवार के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया।

खुद पर तेल डालकर लगाई आग आरोप है कि नसीर के रामपुर जिले के टांडा निवासी अफसाना उर्फ कल्लो नामक महिला से कथित अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद और मारपीट होती थी। आरोप है कि घटना वाली रात विवाद शांत होने के कुछ देर बाद नसीर ने पत्नी के साथ दोबारा मारपीट की। इससे क्षुब्ध होकर अफसाना ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली।

10 दिन तक करती रही मौत से जंग चीख-पुकार सुनकर जाकिर और रिहाना मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। गंभीर रूप से झुलसी अफसाना को स्थानीय जीवन अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे दिल्ली एम्स ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां 10 दिन उपचार के बाद उसकी मौत हो गई।