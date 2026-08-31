CCTV कैमरे में कैद हुआ मौत का वो पल, पिकअप और पोल के बीच में फंसी थी महिला

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बुलंदशहर रोड पर शनिवार शाम सब्जी लेने निकली महिला को पिकअप द्वारा कुचले जाने के हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है।

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि तेज गति से आई पिकअप की टक्कर लगने के बाद महिला वाहन और विद्युत पोल के बीच जा फंसी। गंभीर रूप से घायल महिला को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया मोहल्ला कोटला मेवतियान की रहने वाली मुन्नी देवी (46) शाम करीब 6 बजे सब्जी खरीदने के लिए घर से निकली थीं। वह बुलंदशहर रोड पर जा रही थीं। इसी दौरान सड़क से गुजर रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला पिकअप और विद्युत पोल के बीच फंस गईं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें निकालने का प्रयास किया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हादसे की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। फुटेज में पिकअप के महिला को टक्कर मारने और महिला के वाहन और विद्युत पोल के बीच फंसने का घटनाक्रम कैद है। हादसा इतना खतरनाक था कि महिला को गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

महिला की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश फैल गया था। लोगों ने पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालते हुए लोगों को शांत कराया।