'5 लाख नकद और कार की डिमांड', दहेज न मिलने पर पत्नी को पीटकर घर से निकाला
हापुड़ के सोटावली गांव में दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को ससुरालियों ने पीटकर घर से निकाल दिया।
HighLights
हापुड़ में दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से निकाला।
ससुरालियों ने पांच लाख रुपये और कार की मांग की।
पति समेत पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में देहात थाना क्षेत्र के सोटावली गांव में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है।
पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर लंबे समय से उसका उत्पीड़न कर रहे थे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
5 लाख नकद और कार डिमांड
मेरठ जिले के एक गांव की महिला ने बताया कि उसकी शादी 11 मई 2011 को सोटावली के रहने वाले अजय के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी में मिले दान-दहेज से पति अजय, सास महेंद्री, ससुर कलवा, देवर मोनू और ननद नीतू खुश नहीं थे। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
गलत नजर रखता था देवर
पीड़िता के अनुसार, इस दौरान उसने तीन बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी ससुरालियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसका देवर उस पर गलत नजर रखता था और अक्सर छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत जब उसने परिवार के अन्य सदस्यों से की तो उसके साथ ही मारपीट की जाती थी।
महिला का आरोप है कि 12 जुलाई को भी ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की। उसने यूपी-112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
पीड़िता के मुताबिक, पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए उस समय मामला शांत करा दिया। इसके बाद एक अगस्त 2026 को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों ने फिर उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मारपीट में उसके शरीर पर काफी चोटें आईं। पीड़िता ने इसके बाद पुलिस से शिकायत की।
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देहात थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।