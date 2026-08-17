'5 लाख नकद और कार की डिमांड', दहेज न मिलने पर पत्नी को पीटकर घर से निकाला

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में देहात थाना क्षेत्र के सोटावली गांव में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है।

पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर लंबे समय से उसका उत्पीड़न कर रहे थे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

5 लाख नकद और कार डिमांड मेरठ जिले के एक गांव की महिला ने बताया कि उसकी शादी 11 मई 2011 को सोटावली के रहने वाले अजय के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी में मिले दान-दहेज से पति अजय, सास महेंद्री, ससुर कलवा, देवर मोनू और ननद नीतू खुश नहीं थे। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।

गलत नजर रखता था देवर पीड़िता के अनुसार, इस दौरान उसने तीन बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी ससुरालियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसका देवर उस पर गलत नजर रखता था और अक्सर छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत जब उसने परिवार के अन्य सदस्यों से की तो उसके साथ ही मारपीट की जाती थी।