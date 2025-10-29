हापुड़ में हमलावरों ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा, घर में तोड़फोड़ कर हुए फरार
हापुड़ के हाफिजपुर क्षेत्र में कुछ हमलावरों ने एक महिला के घर में घुसकर उस पर हमला किया और तोड़फोड़ की। आरोपियों ने महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटा और अश्लील हरकतें कीं। स्थानीय लोगों के आने पर वे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है।
केशव त्यागी , हापुड़। हापुड़ में थाना हाफिजपुर क्षेत्र एक गांव में कुछ आरोपितों ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया। आरोपितों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं महिला के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा और उसके साथ अश्लीलता की।
वहीं, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने छह नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने बताया कि 23 अक्टूबर को वह अपने घर पर बैठी हुई थी। इस दौरान गांव के ही निजामुद्दीन, कमरुद्दीन, रुकमुद्दीन, वसीम, सलमा और शबनम उसके घर में घुस आए। विरोध पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए अभद्रता शुरू कर दी। इसी बीच आरोपितों ने लात-घूसों से उस पर हमला कर दिया। आरोपितों ने बाल पकड़कर पीड़िता को जमीन पर घसीटा।
इसी बीच आरोपितों ने उसके साथ अश्लीलता की। उसके कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़िता के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपित हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में पीड़िता थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में परचून की दुकान पर बैठे मां-बेटे पर हमला, मोबाइल फोन तोड़ा
थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि मामले में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।