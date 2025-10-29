हापुड़ में हमलावरों ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा, घर में तोड़फोड़ कर हुए फरार

केशव त्यागी , हापुड़। हापुड़ में थाना हाफिजपुर क्षेत्र एक गांव में कुछ आरोपितों ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया। आरोपितों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं महिला के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा और उसके साथ अश्लीलता की।

वहीं, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने छह नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने बताया कि 23 अक्टूबर को वह अपने घर पर बैठी हुई थी। इस दौरान गांव के ही निजामुद्दीन, कमरुद्दीन, रुकमुद्दीन, वसीम, सलमा और शबनम उसके घर में घुस आए। विरोध पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए अभद्रता शुरू कर दी। इसी बीच आरोपितों ने लात-घूसों से उस पर हमला कर दिया। आरोपितों ने बाल पकड़कर पीड़िता को जमीन पर घसीटा।