SIR में चूक गए तो घबराएं नहीं, आज अपने संबंधित बूथ पर आएं और BLO को अपना दस्तावेज सौंपें

जागरण संवाददाता, हापुड़। अगर फार्म जमा नहीं करा पाए हैं या एसआईआर में चूक गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज अपने बूथ पर पहुंचकर बीएलओ से मिलें और फार्म लेकर जमा करा दें। प्रशासन ने शुक्रवार को बूथ-डे घोषित किया है।

इसमें बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीएलए दिनभर बूथ पर मिलेंगे। वहां पर ऐसे मतदाताओं की सूची भी चस्पा होगी, जिनके वोट काटे गए हैं। वह बीएलओ से फार्म लेकर जरूरी जानकारी के साथ एसआइआर या फार्म-6 भरकर जमा करा सकते हैं। जिले में 11 दिसंबर तक 263302 मतदाताओं को नई सूची से बाहर कर दिया गया है।

जिले में बृहस्पतिवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर का काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसमें 77.26 प्रतिशत की मौजूदगी के साथ 893640 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कराया गया है। वहीं, दोपहर से लेकर शाम तक अन्य सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे और डिजिटाइजेशन व अन्य कार्य किए गए।

सुबह आठ बजे तक की रिपोर्ट पर नजर डालें तो जिले में 1156669 में से 893640 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कर दिया गया। इनका कुल प्रतिशत 77.26 है। इसमें 226066 मतदाताओं की अभी मैपिंग नहीं हो सकी है, जिनका प्रतिशत 19.54 है। इसके अलावा 22.74 प्रतिशत 263302 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से फार्म एकत्र न होने वाली सूची में दर्ज किया गया है, इसमें धौलाना में 24.34 प्रतिशत 102977, हापुड़ में 24.44 प्रतिशत 93328 और गढ़मुक्तेश्वर में 18.97 प्रतिशत 66720 मतदाता शामिल हैं।

इसके साथ ही शुक्रवार (आज) को सभी बूथों पर मृतक, अनुपस्थित, शिफ्टिड, पहले से नामांकित और अन्य मतदाताओं की नाम सहित अलग-अलग सूची चस्पा होगी। इस सूची के माध्यम से भी लोग अपने फार्म के डिजिटाइजेशन की स्थिति देख सकते हैं।