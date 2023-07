Hapur Crime: पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल; मौका पाकर एक साथी फरार

चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसका साथी मौके से फरार हो गया। आरोपित ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में भी बाइक की लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल

गढ़मुक्तेश्वर, जागरण संवाददाता। थाना बहादुरगढ़ पुलिस व बदमाशों के बीच बृहस्पतिवार को स्याना रोड पर मुठभेड़ हो गई। इस दौरान शातिर लुटेरा पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश गढ़ नगर के मोहल्ला अहता बस्ती का विपिन उर्फ दत्तू उर्फ रंजीत है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि बृहस्पतिवार को बहादुरगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। मुखबिर ने दी सूचना इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि लूट के मामले में वांछित आरोपित अपने साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में स्याना रोड की तरफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने स्याना रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। एक के पैर में लगी गोली इस दौरान पुलिस को बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसका साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश से जिला अमरोहा के हसनपुर में गत दिनों कलेक्शन एजेंट से लूटे गए 7000 रुपये और एक तमंचा बरामद किया है। आरोपित ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में भी बाइक की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फरार आरोपित को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Shyamji Tiwari