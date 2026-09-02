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स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, हापुड़ में गंदगी और पानी के बीच लावारिस मिला वैक्सीन बॉक्स; तस्वीर वायरल

By Dharampal Arya Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:48 PM (IST)

हापुड़ के मोहल्ला इंद्रगढ़ी में जलभराव और गंदगी के बीच एक वैक्सीन बॉक्स लावारिस मिला, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं।

यह तस्वीर हो रही सोशल मीडिया पर वायरल।

यह तस्वीर हो रही सोशल मीडिया पर वायरल।

HighLights

  1. हापुड़ में जलभराव के बीच मिला लावारिस वैक्सीन बॉक्स।

  2. स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल।

  3. स्थानीय लोगों ने जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने टीकाकरण व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शहर के मोहल्ला इंद्रगढ़ी में जलभराव और गंदगी के बीच वैक्सीन का बॉक्स लावारिस हालत में पड़ा दिखाई दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। जीवनरक्षक टीकों के रखरखाव में इस तरह की कथित लापरवाही ने विभागीय व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है।

वीडियो में वैक्सीन का बॉक्स खुले में रखा दिखाई दे रहा है। आसपास कोई स्वास्थ्यकर्मी भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वैक्सीन बॉक्स यहां कैसे पहुंचा और उसे इस तरह खुले में किसने छोड़ दिया।

स्थानीय लोगों ने लगाए कौन से आरोप?

टीकों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बावजूद यदि वैक्सीन का बॉक्स खुले में लावारिस हालत में मिला है तो, यह गंभीर मामला है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीकाकरण अभियान को लेकर गंभीरता का दावा करते हैं, लेकिन मौके पर सामने आई तस्वीरें दावों की कहानी बयां कर रही हैं। लोगों ने मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉक्टर किशोर कुमार आहुजा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जानकारी कराई जा रही है। जिसकी भी गलती मिलती है, संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।