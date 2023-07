Hapur Accident: अनियंत्रित होकर कैंटर में पीछे से घुसी कार, एक व्यक्ति की मौत; चार घायल

राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक फैक्ट्री के समीप तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कैंटर में घुस गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं चार लोग घायल हो गए। राहगीरों से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

अनियंत्रित होकर कैंटर में पीछे से घुसी कार

HighLights दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रहे थे कार सवार जिंदल फैक्ट्री के समीप कार से नियंत्रण खो बैठा चालक एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

पिलखुवा, संवाद सहयोगी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक फैक्ट्री के समीप तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कैंटर में घुस गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, चार लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रहे थे कार सवार शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है। थाना पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ने बताया कि मंगलवार तड़के दिल्ली के सिविल लाइन के समीर, हनी, मशीनपुरा सब्जी मंडी के कार्तिक, रोशनारा रोड के सोहम व माता मंदिर चौक घंटा घर के कृष्ण कार में सवार होकर किसी काम के सिलसिले में दिल्ली से हापुड़ की तरफ जा रहे थे। जिंदल फैक्ट्री के समीप कार से नियंत्रण खो बैठा चालक थाना क्षेत्र के एनएच-09 स्थित जिंदल फैक्ट्री के समीप चालक का नियंत्रण कार पर नहीं रहा। इस कारण कार आगे चल रहे एक कैंटर में घुस गई। हादसे में कार सवार सभी लोग घायल हो गए। राहगीरों से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया अस्पताल में चिकित्सकों ने समीर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ने घटना की जानकारी सभी के स्वजन को दे दी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shyamji Tiwari