हापुड़ में अलग-अलग जगह से दो शव मिलने से मचा हड़कंप, नहीं सुलझी हत्या या आत्महत्या की गुत्थी

हापुड़ में अलग-अलग जगह से दो शव मिलने से मचा हड़कंप

हापुड़, जागरण संवाददाता। थाना देहात क्षेत्र में बुधवार और बृहस्पतिवार को अलग-अलग स्थानों पर दो लोगों का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। एक युवक का शव गांव लौटी व असरा के बार्डर स्थित काली नदी में पड़ा मिला। वहीं दूसरे व्यक्ति का शव गढ़ स्थित मनोहर रिजेंसी के सामने नाले में पड़ा मिला है। काली नदी में मिला शव दोनों मामलों में हत्या हुई है या युवकों ने आत्महत्या की है, इस गुत्थी को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं सकी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनकी शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया है। थाना देहात प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि बुधवार शाम कुछ ग्रामीण खेतों में काम करने गांव लौटी व असरा के बार्डर स्थित जंगल में पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने काली नदी में युवक का शव देखा। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और छानबीन की। युवक कमीज पेंट पहने हुआ था। उसकी उम्र करीब 35 साल है। मृतक खरखौदा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके स्वजन के बारे में जानकारी नहीं हो सकी है। नाले में पड़ा मिला व्यक्ति का शव थाना देहात प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गढ़ रोड स्थित मनोहर रिजेंसी के सामने गंदे पानी के नाले में बृहस्पतिवार सुबह कुछ लोगों ने एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा देखा। पास जाने पर पता चला कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। सूचना के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष है। अंदेशा है कि लघुशंका के दौरान व्यक्ति नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। दोनों मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Edited By: Shyamji Tiwari