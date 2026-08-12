कांवड़ लेने हरिद्वार गए हापुड़ के दो चचेरे भाई लापता, खतौली के होटल में मिला मोबाइल; गांव में हड़कंप

ध्रुव शर्मा, हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के पावटी गांव में रहने वाले दो युवक सत्येंद्र व राजीव कुमार (दोनों चचेरे भाई) चार अगस्त को कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गए थे। जहां से वह संदिग्ध अवस्था में लापता हो गए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि सत्येंद्र व राजीव हरिद्वार से कावड़ लेकर साथ चले थे। स्वजन लगातार उनसे फोन पर संपर्क बनाए हुए थे , लेकिन शिवरात्रि से तीन दिन पूर्व उनके फोन पर वार्ता करने का प्रयास किया गया तो किसी अन्य व्यक्ति ने उठाया।

फोन रिसीव करने वाले युवक ने बताया कि यह फोन किसी होटल पर रह गया है, जो खतौली के पास है। इसके बाद स्वजन ने वहां जाकर काफी तलाश किया , लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका है। परेशान स्वजन ने इस संबंध में पुलिस से दोनों युवकों की तलाश की मांग की है। वही किसी अनहोनी की आशंका से परेशान स्वजन में बेचैनी पैदा हो गई है। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया की लापता युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है।

कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं का किया सम्मान पिलखुवा में सावन के दौरान विशाल कांवड़ लेकर पहुंचे शिवभक्तों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांवड़ियों को सम्मानित कर उनकी धार्मिक भावना का उत्साह बढ़ाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाए।

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हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी मनोज तोमर ने कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं की मजबूत आस्था और संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लंबी यात्रा पूरी कर भगवान शिव के लिए जल लेकर पहुंचने वाले शिवभक्तों का सम्मान करना उनके उत्साह को बढ़ाता है।