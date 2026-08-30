हापुड़ महकर सिंह हत्याकांड: पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश में दबिश जारी

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में महकर की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर चौधरी गांव में शुक्रवार की शाम को महकर सिंह (50 वर्ष) को गांव के ही पांच लोगों ने पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

वहीं, महकर सिंह ने शनिवार की सुबह उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था।

उधर, घटना की गंभीरता को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर, पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल यादव एवं कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा पूरे मामले में जांच कर परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जगबीर सिंह उर्फ जागलिया एवं बॉबी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी पुलिस द्वारा तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।