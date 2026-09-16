पिलखुवा में बेकाबू ट्रक की टक्कर से घायल युवक की मेरठ में मौत, 1.5 महीने बाद पुलिस दर्ज की FIR

जागरण संवाददाता, हापुड़। पिलखुवा क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक की जान ले ली। संतोगढ़ी मोड़ के पास तीन अगस्त को हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जीएस अस्पताल ले जाया गया।

जहां हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान 10 अगस्त को उसकी मौत हो गई। घटना के करीब डेढ़ माह बाद पिलखुवा पुलिस ने मृतक के भाई आकाश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।