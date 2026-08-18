गंगा एक्सप्रेसवे पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली कार पर पलटी, कई लोग घायल

जागरण संवाददाता, हापुड़। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर रात एक सड़क हादसा हुआ है। आलमनगर के पास ईंटों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार,ट्रैक्टर-ट्रॉली में भारी मात्रा में ईंटें लदी हुई थीं। यह ट्रॉली हसनपुर की तरफ से ईंटें लेकर नोएडा की ओर जा रही थी।

जैसे ही ट्रैक्टर आलमनगर (बहादुरगढ़) के पास पहुंचा,चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर-ट्रॉली पास से गुजर रही एक कार के ऊपर पलट गई। भारी-भरकम ईंटों के नीचे दबने के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे घायलों को बाहर निकाला गया।

सभी घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत हसनपुर के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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