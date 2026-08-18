Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गंगा एक्सप्रेसवे पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली कार पर पलटी, कई लोग घायल

By Dharampal Arya Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:30 AM (IST)

हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर ईंटों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गई। इस भीषण हादसे में ट्रैक्टर पर सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए ।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना हुई।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना हुई।

HighLights

  1. गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली कार पर पलटी।

  2. ईंटों से लदी ट्रॉली ने नियंत्रण खो दिया।

  3. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

जागरण संवाददाता, हापुड़। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर रात एक सड़क हादसा हुआ है। आलमनगर के पास ईंटों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार,ट्रैक्टर-ट्रॉली में भारी मात्रा में ईंटें लदी हुई थीं। यह ट्रॉली हसनपुर की तरफ से ईंटें लेकर नोएडा की ओर जा रही थी।

WhatsApp Image 2026-08-18 at 8.17.43 AM

जैसे ही ट्रैक्टर आलमनगर (बहादुरगढ़) के पास पहुंचा,चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर-ट्रॉली पास से गुजर रही एक कार के ऊपर पलट गई। भारी-भरकम ईंटों के नीचे दबने के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

WhatsApp Image 2026-08-18 at 8.17.43 AM (1)

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे घायलों को बाहर निकाला गया।

सभी घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत हसनपुर के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

यह भी पढ़ें- हापुड़ में मुनीम से लूट कांड का 48 घंटे में पर्दाफाश, पुलिस ने दबोचे तीन बदमाश

यह भी पढ़ें- हापुड़ में शादी के दो दिन बाद ही सोने-चांदी के जेवर लेकर दुल्हन फरार, तलाश में जुटी पुलिस

 