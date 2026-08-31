हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार THAR पलटी, हादसे में चार दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक थार पलट गई, जिससे सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई। इनके अलावा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन सवार चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। बताया गया कि मरने वालों में सुखवीर व जसवंत दोनों सगे भाई हैं, जबकि जोगिंदर व रवि भी रिश्ते में भाई हैं। इनमें एक मामा का तो दूसरा बुआ का लड़का था। जोगिंदर उर्फ कल्लू। जागरण हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त सूचना मिलते ही सिंभावली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सिखेड़ा भिजवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को एक्सप्रेसवे से हटवाकर यातायात सुचारु करा दिया। सुखविंदर। जागरण पुलिस को देर मिली सूचना पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 11:56 बजे डायल-112 पर सूचना मिली कि गंगा एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी संख्या DL 8C BL 9822 पलट गई है। वाहन में सवार युवक बदायूं से दिल्ली की ओर जा रहे थे।

रवि। जागरण हादसे में मरने वालों के नाम हादसे में जोगिंदर (26) पुत्र झाझन सिंह निवासी पालपुर, थाना बिल्सी, बदायूं, सुखबीर (25) पुत्र होतीलाल, जसवंत (20) पुत्र होतीलाल, दोनों निवासी मेवली, थाना उघैती, बदायूं और रवि (20) पुत्र करण सिंह निवासी पुरदलपुर, थाना इस्लामनगर, बदायूं को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।